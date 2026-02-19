Re Carlo sull’arresto di Andrea per il caso Epstein | ‘La legge deve fare il suo corso’

Re Carlo ha commentato l’arresto di Andrea, coinvolto nel caso Epstein, affermando che la legge deve seguire il suo percorso. La notizia ha fatto scalpore in tutta la Gran Bretagna, con molti cittadini che si chiedono cosa accadrà ora. L’arresto dell’ex principe ha suscitato reazioni contrastanti, dividendo opinioni tra coloro che credono nella giustizia e chi si mostra scettico. La notizia si diffonde rapidamente sui social e sui media, lasciando aperte molte domande sulla vicenda. La stampa segue con attenzione ogni aggiornamento sulle indagini in corso.

L’arresto dell’ex principe Andrea Mountbatten Windsor ha sconvolto non solo la famiglia britannica, ma anche la popolazione inglese. Per la prima volta nella storia moderna, un membro della Casa Reale è finito in cella. Per lui, poi, le accuse sono gravissime. Secondo le indagini di Scotland Yard, il fratello del Re di Inghilterra avrebbe condiviso con il faccendiere americano Jeffrey Epstein informazioni riservate nel periodo che va dal 2001 al 2010. Dopo lo shock provocato dall’arresto, a creare ancora più subbuglio è stata una nota giunta proprio dall’ufficio del re. “Ho appreso con la più profonda preoccupazione le notizie riguardanti Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica“, si legge nella missiva, in cui viene specificato che la giustizia inglese dovrà ora svolgere il suo corso affinché si giunga alla verità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

