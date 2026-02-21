Andrea Pignataro supera Giovanni Ferrero | ecco chi è la nuova persona più ricca d’Italia

Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, ha raggiunto la posizione di persona più ricca in Italia, grazie al successo della sua azienda di software e dati finanziari. La crescita del suo patrimonio deriva dall'aumento del valore della società, che ha ampliato la sua presenza nel settore. Pignataro ha superato altri imprenditori noti, consolidando la sua posizione tra i principali ricchi del paese. La sua ascesa segna un cambiamento nel panorama imprenditoriale nazionale.

Andrea Pignataro, fondatore della società di software e dati finanziari Ion Group, è diventato la persona più ricca d’Italia, scalando per la prima volta la vetta della classifica dei grandi patrimoni nazionali. Secondo la graduatoria in tempo reale stilata da Forbes, il suo patrimonio ha raggiunto quota 42,8 miliardi di dollari, superando di circa mezzo miliardo quello di Giovanni Ferrero. Un sorpasso simbolico e significativo, che interrompe un primato consolidato: Ferrero occupava infatti la prima posizione da oltre quattro anni, mantenendola ininterrottamente. Prima di Pignataro, l’unico ad averlo temporaneamente scalzato era stato Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, per un breve periodo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Andrea Pignataro è la persona più ricca d'Italia, di cosa si occupa e a quanto ammonta il suo patrimonioAndrea Pignataro, noto per il suo successo nel settore tecnologico, possiede il patrimonio più alto in Italia, con un valore di 42,8 miliardi di dollari.

Nel 2025 è cresciuto il numero dei miliardari in Italia. Ora sono 79: il più ricco resta Ferrero, poi Pignataro e DevasiniNel 2025, il numero di miliardari in Italia ha raggiunto quota 79, con un incremento di cinque unità rispetto ad aprile.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.