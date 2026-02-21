Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia | superato Giovanni Ferrero

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sorpasso su Giovanni Ferrero. Andrea Pignataro conquista il vertice della classifica dei patrimoni italiani, superando per la prima volta Giovanni Ferrero, che aveva mantenuto il primato per oltre quattro anni consecutivi. Secondo la graduatoria in tempo reale elaborata da Forbes, il fondatore di Ion Group ha raggiunto un patrimonio stimato di 42,8 miliardi di dollari, superando di circa mezzo miliardo l’imprenditore piemontese. Un passaggio di consegne dal forte valore simbolico: prima di lui, solo Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, era riuscito temporaneamente a interrompere il dominio di Ferrero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Andrea Pignataro supera Giovanni Ferrero: ecco chi è la nuova persona più ricca d’ItaliaAndrea Pignataro, fondatore di Ion Group, ha raggiunto la posizione di persona più ricca in Italia, grazie al successo della sua azienda di software e dati finanziari.

Come ha fatto Andrea Pignataro a diventare il secondo uomo più ricco d'Italia (con miliardi di debiti)Andrea Pignataro è uno dei personaggi più enigmatici della finanza italiana.

