Decapitata la statua di un pastore in piazza Unità | è caccia ai vandali del presepe

Triesteprima.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni dicembre da qualche anno a questa parte anche quest'anno il presepe di piazza Unità è stato vandalizzato. Non si tratta di un atto di matrice religiosa, bensì un gesto compiuto da due soggetti che, di notte, sono entrati all'interno dell'area delimitata e hanno distrutto la testa della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

