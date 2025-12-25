Maxi incidente nella notte in Lungarno Aldo Moro. Un'auto ha terminato la sua corsa sulla rotatoria “L’Uomo della Pioggia Jean-Michel Folon”, L'incidente stradale ha visto il coinvolgimento di una sola autovettura, che ha appunto terminato la marcia in prossimità della statua ribaltandosi su un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Maxi incidente di Natale, auto si schianta contro la statua L'uomo della pioggia di Folon \ FOTO

Leggi anche: Incidente nel Milanese, auto si schianta contro un muro: gravissimo un uomo

Leggi anche: Incidente a Mestre, auto si schianta contro il casello della A57 distruggendosi: morta la conducente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incidente in tangenziale all’alba: auto si scontra con un furgone, sei persone ferite; Maxi incidente in tangenziale all'alba: auto contro due furgoni, 22enne investito; Bari, con l'auto piena di luci di Natale non si ferma all'alt e si schianta: arrestato; Maxi incidente sulla Circumvallazione, un testimone: Dalle auto gente insanguinata. I bimbi piangevano - VIDEO.

Maxi incidente sulla Circumvallazione, un testimone: "Dalle auto gente insanguinata. I bimbi piangevano" - VIDEO - Nella tarda serata di ieri i carabinieri sono intervenuti in via Circumvallazione esterna a Melito per un incidente che ha coinvolto 3 auto e 8 persone. napolitoday.it