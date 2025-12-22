Serie A basket | Venezia vola alle Final Eight Tortona centra l' ottavo successo di fila

Bologna, 21 dicembre 2025 – In attesa dello scontro al vertice in programma domani sera tra Virtus Olidata Bologna e Germani Brescia, la dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket – cominciata con la vittoria dell’EA7 Emporio Armani Milano nel derby contro l’Acqua San Bernardo Cantù – ha emesso un importante verdetto: l’Umana Reyer Venezia, grazie al successo per 106-96 contro il Guerri Napoli (il settimo nelle ultime otto giornate), è la terza squadra dopo Brescia e Bologna a strappare il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Gli orogranata, spinti da un tarantolato Kyle Wiltjer (27 punti) hanno cercato di spaccare la partita in due volando a +19 nel secondo quarto al culmine di un 19-1, ma Napoli ha retto l’urto e, aggrappandosi ad Ed Crosswell (20 punti) e all’ex di serata Amir Simms (27 punti e 10 rimbalzi), ha controreplicato con un 18-4 che l’ha rimessa in carreggiata (53-48 all’intervallo lungo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

