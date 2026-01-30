Pronostici Bundesliga 31 gennaio ore 15 | 30 | settimo successo casalingo di fila nel mirino

L’Hoffenheim punta a centrare la settima vittoria casalinga di fila. La squadra tedesca ha già sorpreso molti in questa stagione e domenica alle 15:30 cerca di continuare il suo momento positivo contro un avversario difficile. I tifosi sperano in un altro successo che confermerebbe il suo buon stato di forma.

Bundesliga, l’Hoffenheim è la sorpresa del campionato e va a caccia di un’altra vittoria che sarebbe la settima consecutiva in casa. Il Leverkusen può approfittare della crisi dell’Eintracht. C’è una squadra che nelle ultime sei giornate di Bundesliga ha ottenuto più punti di tutti, facendo registrare 5 vittorie e un pareggio. E no, non è la schiacciasassi Bayern Monaco. Ci riferiamo all’ Hoffenheim, autentica sorpresa di quest’edizione del massimo campionato tedesco, che contro ogni pronostico sta facendo meglio di club ben più quotati, candidandosi prepotentemente per un posto nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

