Bottiglie di birra e rifiuti sparsi ovunque | un cittadino si rimbocca le maniche e ripulisce la strada
A Cesano Maderno, un cittadino ha deciso di intervenire per ripulire un tratto di strada particolarmente trascurato, caratterizzato da bottiglie di birra e rifiuti sparsi. L’intervento riguarda un marciapiede con pista ciclabile, situato vicino ai binari del treno in via Monteverdi. Questa azione dimostra l’importanza della cura condivisa degli spazi pubblici per migliorare la vivibilità del quartiere.
A Cesano Maderno è uno dei tanti marciapiedi su cui però insiste anche la pista ciclabile vicino ai binari del treno in via Monteverdi. I cestini che ci sono dovrebbero servire a contenere piccoli rifiuti. Sempre più spesso, vengono però scambiati per discariche a cielo aperto.Sacchi di rifiuti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Governo, Meloni: "Offre strumenti a chi si rimbocca le maniche"
Leggi anche: Rifiuti, bottiglie di birra e muretto a secco distrutto: le “tracce” della festa non autorizzata
Saronno, appello dal Retrostazione contro spaccio e degrado: “Siamo esasperati e pronti a rivolgerci al Prefetto”.
Bottiglie di birra e rifiuti sparsi ovunque: un cittadino si rimbocca le maniche e ripulisce la strada - A Cesano Maderno è uno dei tanti marciapiedi su cui però insiste anche la pista ciclabile vicino ai binari del treno. monzatoday.it
Rifiuti abbandonati accanto al cassonetto del vetro: vandalismo notturno in Campo San Giacomo - La segnalazione arriva nelle prime ore della mattina di domenica 28 dicembre 2025 ed è accompagnata da immagini chiare. triestecafe.it
Divani per strada, bottiglie di birra vuote in giro: degrado i lettori segnalano / SPECIALE - Rifiuti ingombranti abbandonati in strada, cestini che straripano di rifiuti, scalinate invase da lattine di birra vuote dopo le notti brave. lanazione.it
E con questo strepitoso albero di Natale fatto esclusivamente con bottiglie di birra Tennent's e tanta passione Vi auguriamo un sereno e buon Natale, auguri a tutti i fratelli dallo staff S.C.P. dell'occhio doratoche il Santo Natale porti alla S - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.