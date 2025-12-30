Bottiglie di birra e rifiuti sparsi ovunque | un cittadino si rimbocca le maniche e ripulisce la strada

A Cesano Maderno, un cittadino ha deciso di intervenire per ripulire un tratto di strada particolarmente trascurato, caratterizzato da bottiglie di birra e rifiuti sparsi. L’intervento riguarda un marciapiede con pista ciclabile, situato vicino ai binari del treno in via Monteverdi. Questa azione dimostra l’importanza della cura condivisa degli spazi pubblici per migliorare la vivibilità del quartiere.

