Ancora incivile che lasciano rifiuti | il Comune di Cerano ripulisce le strade

A causa dell’inciviltà di alcuni residenti, le strade di Cerano sono state invase da rifiuti abbandonati. Per affrontare il problema, il Comune ha organizzato una pulizia straordinaria, concentrandosi su zone periferiche particolarmente sporche. Gli operai stanno lavorando con mezzi e mani esperte, rimuovendo sacchi, plastica e altri materiali abbandonati lungo le vie. La ripulitura si svolge nei giorni in cui il tempo permette di intervenire senza difficoltà.

Pulizia straordinaria. In questi giorni, quando le condizioni meteo lo consentono, il personale del Comune di Cerano sta procedendo con interventi di pulizia straordinaria, nello specifico in alcune aree periferiche lasciate piene di rifiuti. Nella mattinata di venerdì 20 febbraio si è proceduto alla pulizia del tratto di strada che conduce a Trecate sud: "Sono interventi che si rendono necessari per restituire decoro a zone che subiscono particolarmente l'inciviltà di individui che dimostrano totale mancanza di rispetto per l'ambiente nonché sprezzo delle regole, - ha detto l'assessore all'Ambiente Alessandro Albanese - un sentito ringraziamento agli operatori comunali e un avviso ai responsabili di comportamenti inqualificabili come l'abbandono indiscriminato di rifiuti: la polizia locale, anche attraverso l'impiego dei supporti a disposizione, metterà in atto controlli specifici.