Napoli Manna | Blocco mercato grandissimo paradosso faremo di necessità virtù e vediamo…

Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna ha commentato la situazione attuale del mercato, definendola un paradosso di dimensioni significative. Ha sottolineato la volontà di trasformare le difficoltà in opportunità, lasciando aperta la possibilità di adattarsi alle circostanze. Le sue parole riflettono un approccio pragmatico e orientato alla soluzione, in un momento di particolare attenzione per il club e i tifosi.

Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "E' stato un anno importante, abbiamo vinto uno Scudetto e una Supercoppa. Ma non c'è tempo di festeggiare, dobbiamo restare concentrati perché si gioca ogni tre giorni". Come migliorare in trasferta? . "Non sono mai partite facili, perché si possono perdere punti con chiunque, perché il livello è molto alto, le squadre sono molto preparate, gli allenatori sono bravi. Oggi c'è un grande allenatore, stanno facendo molto bene. In trasferta avevamo fatto il nostro fortino, quest'anno sta accadendo l'inverso.

