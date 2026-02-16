Aver Cura Alleanza nasce il Patto per Arezzo
Il nome di Giuseppe Giorgi, vicepresidente dell’Assemblea Provinciale del Pd, è legato alla firma del nuovo Patto per Arezzo, siglato ieri. La decisione deriva da un aumento dei problemi di mobilità in città, che ha spinto i politici a trovare soluzioni condivise. Il patto punta a migliorare i servizi pubblici e a coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – Nasce il Patto con Arezzo, la nota di Giuseppe Giorgi Vice Presidente Assemblea Provinciale Pd A rezzo. È nata una Alleanza, fatto importante per AREZZODEMOCRATICA, accompagnata da un lavoro territoriale promosso dal PD di Arezzo e dalle proposte programmatiche di tanti gruppi d’impegno sociale, culturale, associazioni, partiti, movimenti, cittadine e cittadini. Un percorso partecipativo che per la mia sensibilità politica direi unito da un filo comune e cioè AVER CURA di Arezzo e della sua comunità tra ascolto e linee programmatiche. La destra ha dimenticato con la sua amministrazione la cura della comunità, ha voltato le spalle ai diritti di cittadinanza: le migliaia di buche che punteggiano le vie di Arezzo, una mobilità che è caotica e, a determinate ore, blocca la città, i cantieri eterni, il verde maltrattato, piazza Saione tradita alle attese di cittadinanza, l’assenza di un progetto turistico di qualità, l’assenza di un assessore alla cultura e di progetti culturali che sappiano valorizzare gli enormi giacimenti culturali di una città che ha dato gloria alla Storia dell’Arte d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Unità e comunità , l’alleanza il patto per Arezzo
Arezzo si prepara a un nuovo patto tra le forze politiche e i cittadini.
Arezzo capitale degli scacchi: nasce il 1° Festival Internazionale “Città di Arezzo – Giorgio Vasari”
Arezzo si prepara a diventare la capitale degli scacchi con il primo Festival Internazionale “Città di Arezzo – Giorgio Vasari”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aver Cura, Alleanza, nasce il Patto per Arezzo; Studi no profit, nasce l'alleanza tra Fondazione Veronesi e Ficog.
Aver Cura, Alleanza, nasce il Patto per ArezzoArezzo, 16 febbraio 2026 – Nasce il Patto con Arezzo, la nota di Giuseppe Giorgi Vice Presidente Assemblea Provinciale Pd A rezzo. È nata una Alleanza, fatto importante per AREZZODEMOCRATICA, accompag ... lanazione.it
•.*´•• 'O PRUVERBIO D' 'O JUORNO ••`*.• di Gianni Polverino Ll’uocchio d’ ’o patrone ngrassa ’o cavallo. Aver cura di qualcosa che ti appartiene non può che comportare benefici. - facebook.com facebook