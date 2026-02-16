Il nome di Giuseppe Giorgi, vicepresidente dell’Assemblea Provinciale del Pd, è legato alla firma del nuovo Patto per Arezzo, siglato ieri. La decisione deriva da un aumento dei problemi di mobilità in città, che ha spinto i politici a trovare soluzioni condivise. Il patto punta a migliorare i servizi pubblici e a coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Nasce il Patto con Arezzo, la nota di Giuseppe Giorgi Vice Presidente Assemblea Provinciale Pd A rezzo. È nata una Alleanza, fatto importante per AREZZODEMOCRATICA, accompagnata da un lavoro territoriale promosso dal PD di Arezzo e dalle proposte programmatiche di tanti gruppi d’impegno sociale, culturale, associazioni, partiti, movimenti, cittadine e cittadini. Un percorso partecipativo che per la mia sensibilità politica direi unito da un filo comune e cioè AVER CURA di Arezzo e della sua comunità tra ascolto e linee programmatiche. La destra ha dimenticato con la sua amministrazione la cura della comunità, ha voltato le spalle ai diritti di cittadinanza: le migliaia di buche che punteggiano le vie di Arezzo, una mobilità che è caotica e, a determinate ore, blocca la città, i cantieri eterni, il verde maltrattato, piazza Saione tradita alle attese di cittadinanza, l’assenza di un progetto turistico di qualità, l’assenza di un assessore alla cultura e di progetti culturali che sappiano valorizzare gli enormi giacimenti culturali di una città che ha dato gloria alla Storia dell’Arte d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aver Cura, Alleanza, nasce il Patto per Arezzo

Arezzo si prepara a un nuovo patto tra le forze politiche e i cittadini.

Arezzo si prepara a diventare la capitale degli scacchi con il primo Festival Internazionale “Città di Arezzo – Giorgio Vasari”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.