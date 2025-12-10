Tlon | Il Patto per Restare progetta una Sicilia in cui partire non è più l’unica soluzione

Vanityfair.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Patto per Restare di Tlon propone una visione di Sicilia in cui l'emigrazione non rappresenta più l'unica via di fuga. Sebbene si parli di un possibile ritorno dei giovani al Sud, il saldo tra partenze e rientri rimane negativo, evidenziando ancora sfide significative per trattenere e attrarre talenti nella regione.

Si parla di «ritorno dei giovani al Sud», ma il saldo tra chi parte e chi torna rimane comunque negativo. Questo piano coinvolge sessanta associazioni, e vuole declinare le idee in proposte concrete, cercando di incidere sulle politiche pubbliche che riguardano i trasporti, la scuola, la sanità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tlon il patto per restare progetta una sicilia in cui partire non 232 pi249 l8217unica soluzione

© Vanityfair.it - Tlon: «Il Patto per Restare progetta una Sicilia in cui partire non è più l’unica soluzione»

tlon patto restare progettaTlon: «Il Patto per Restare progetta una Sicilia in cui partire non è più l’unica soluzione» - Si parla di «ritorno dei giovani al Sud», ma il saldo tra chi parte e chi torna rimane comunque negativo. Scrive vanityfair.it