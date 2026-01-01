Marcia della Pace anche Silvia Salis in corteo | Genova unita nel nome della non violenza

Il 1 gennaio si è svolta a Genova, come da tradizione, la Marcia della Pace organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. Tra i partecipanti anche Silvia Salis, che ha preso parte al corteo. L'evento ha rappresentato un momento di unione e riflessione sulla non violenza, coinvolgendo cittadini e associazioni nel nome di un messaggio di pace condiviso.

Si è svolta nel pomeriggio del 1 gennaio, come da tradizione, la Marcia della Pace organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. Un fiume di gente ha partecipato partendo dalla basilica dell'Annunziata per arrivare in piazza San Lorenzo. Le strade interessate dalla manifestazione per l'occasione.

La sindaca Salis alla Marcia per la pace: “Genova cammina unita nel nome della convivenza” - La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questo pomeriggio alla Marcia per la pace promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, partita dalla Basilica dell’Annunziata per concludersi in piazza ... genova3000.it

