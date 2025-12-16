Fincantieri approva il Piano industriale fino al 2030 Difesa e underwater in cima alle priorità
Fincantieri ha approvato il Piano Industriale 2026-2030, delineando una strategia che rafforza la posizione del gruppo nel settore navale e industriale. L’obiettivo è consolidare il ruolo di leader nazionale con una presenza globale, puntando su settori chiave come difesa e underwater, considerati priorità strategiche fino al 2030.
Fincantieri ha approvato il piano Piano Industriale 2026-2030, mettendo nero su bianco una strategia che punta a consolidare il ruolo del gruppo come campione nazionale a vocazione globale e come uno degli snodi industriali più rilevanti della politica industriale italiana ed europea. Il messaggio è chiaro: crescita, rafforzamento produttivo e posizionamento nei settori strategici – dalla difesa all’underwater – in un contesto geopolitico ed economico che premia chi è in grado di integrare capacità industriale, innovazione tecnologica e visione di lungo periodo. Il piano, denominato “F4 – Fast Forward Further Future”, si colloca in una fase di macro-trend favorevole per la navalmeccanica ad alta complessità. Formiche.net
19052017 - FINCANTIERI BONO CON STX GRUPPO PIU' FORTE
Fincantieri approva il Piano Industriale 2026-2030: ricavi a 12,5 miliardi e utile netto a 500 milioni - Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, presieduto da Biagio Mazzotta, ha approvato il Piano Industriale 2026- finanza.repubblica.it
Fincantieri guarda al 2030 e accelera: approvato il Piano Industriale che ridisegna il futuro del Gruppo - 2030, Fincantieri definisce una nuova fase del proprio sviluppo, tracciando ... triestecafe.it
A luglio abbiamo presentato una diffida a Cassa Depositi e Prestiti per chiedere la messa in sicurezza, la bonifica e la riapertura dello storico campo da calcio di Fincantieri. Oggi, grazie al lavoro congiunto con la FIOM e all’attività di pressione degli scorsi mes - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.