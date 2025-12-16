Fincantieri approva il Piano industriale fino al 2030 Difesa e underwater in cima alle priorità

Fincantieri ha approvato il Piano Industriale 2026-2030, delineando una strategia che rafforza la posizione del gruppo nel settore navale e industriale. L’obiettivo è consolidare il ruolo di leader nazionale con una presenza globale, puntando su settori chiave come difesa e underwater, considerati priorità strategiche fino al 2030.

Fincantieri ha approvato il piano Piano Industriale 2026-2030, mettendo nero su bianco una strategia che punta a consolidare il ruolo del gruppo come campione nazionale a vocazione globale e come uno degli snodi industriali più rilevanti della politica industriale italiana ed europea. Il messaggio è chiaro: crescita, rafforzamento produttivo e posizionamento nei settori strategici – dalla difesa all’underwater – in un contesto geopolitico ed economico che premia chi è in grado di integrare capacità industriale, innovazione tecnologica e visione di lungo periodo. Il piano, denominato “F4 – Fast Forward Further Future”, si colloca in una fase di macro-trend favorevole per la navalmeccanica ad alta complessità. Formiche.net

Fincantieri approva il Piano Industriale 2026-2030: ricavi a 12,5 miliardi e utile netto a 500 milioni