Nasce Marcianise Resiliente | presente alla riunione del ' campo largo'

I rappresentanti di Marcianise Resiliente si sono riuniti ieri sera per discutere le strategie in vista delle prossime elezioni comunali, a causa di tensioni crescenti tra le forze politiche del centrosinistra. La riunione, organizzata in un bar nel centro della città, ha visto la partecipazione di diversi esponenti locali pronti a formare un fronte unito.

Il gruppo è stato rappresentato da Maria Di Lernia e Maria Rosaria Piccirillo. Ne fa parte anche l'ex consigliere Giandomenico Colella Nella serata di ieri (16 febbraio) si è svolto un incontro tra le forze del centrosinistra di Marcianise in vista delle elezioni comunali. Il summit si è tenuto presso la sala riunioni del Convento Francescano in piazza San Pasquale. Tra le forze presenti anche il gruppo ‘Marcianise Resiliente’, rappresentato nella riunione da Maria Di Lernia e Maria Rosaria Piccirillo. Del progetto politico fa parte anche l'ex consigliere comunale Giandomenico Colella.🔗 Leggi su Casertanews.it

