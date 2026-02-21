AMICI 20° PUNTATA | ARRIVA LA GIURIA POPOLARE NEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI

Domenica 22 febbraio alle 14.00, su Canale5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata di “Amici”. Questa settimana, i concorrenti dovranno affrontare una sfida con la giuria popolare, che deciderà il loro destino. La presenza della giuria è una novità significativa, poiché influenzerà le sorti degli studenti in modo diretto. I ragazzi si preparano ad affrontare l’inedita prova, consapevoli dell’importanza di ogni giudizio. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena.

Domenica 22 febbraio alle ore 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show “Amici”. 18 gli allievi della scuola di Canale5. Ammessi al Serale per ora sono solo 3: Emiliano e Alex (ballerini) e Michele (cantante). La corsa verso il Serale continua per Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Plasma, Opi, Riccardo e Valentina (cantanti) e Alessio, Antonio, Giulia, Kiara, Nicola e Simone (ballerini). Questa settimana a giudicare le gare di canto e di ballo un’inedita giuria popolare formata da cinque appassionati spettatori scelti tra il pubblico in studio. Ad affiancarla una giuria tecnica non votante composta dalla “grandissima” interprete e cantautrice Fiorella Mannoia e dall’étoile Direttrice dell’Opera e del corpo di ballo di Roma Eleonora Abbagnato. 🔗 Leggi su Bubinoblog

