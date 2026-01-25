Domenica 25 gennaio alle ore 14.00 su Canale5, torna “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi. La quindicesima puntata propone nuove sfide e grandi performance, con giovani talenti della musica che si contendono il loro futuro nel mondo dello spettacolo. Un appuntamento dedicato agli amanti del canto e dell’arte, in un contesto di professionalità e passione, senza eccessi o sensazionalismi.

Domenica 25 gennaio alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento è con una nuova puntata del talent show “Amici”. Conduce Maria De Filippi. In studio a giudicare la gara di canto: l’inconfondibile voce e talento dell’artista Nina Zilli l’ironico showman e narratore appassionato della generazione Z Nicolò De Devitiis e il Direttore d’orchestra, musicista, arrangiatore e compositore Adriano Pennino. A stilare la classifica di ballo: il grande coreografo della danza in Tv Fabrizio Mainini e il coreografo internazionale che vanta oltre 45 anni di carriera Garrison. Super ospiti in studio: i Modà gruppo musicale tra i più amati che insieme a Bianca Atzei cantano “Ti amo ma non posso dirlo” (uscito il 19 dicembre per AtlanticWarner Music Italy) e Senza Cri protagonista della scorsa edizione di Amici torna sul palco del talent con “Spiagge” singolo arrivato in finale a Sanremo Giovani (uscito l’11 novembre per AdaWarner Music Italy). 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI 15° PUNTATA: GRANDI VOCI DELLA MUSICA NEL TALENT SHOW DI MARIA DE FILIPPI

Leggi anche: AMICI 15° PUNATATA: GRANDI VOCI DELLA MUSICA NEL TALENT SHOW DI MARIA DE FILIPPI

Leggi anche: Amici, Giuseppe Giofrè pronto a tornare nel talent show di Maria De Filippi? Parla il ballerino professionista!

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Amici 25 - Michelle - Material Girl - Sfida

Argomenti discussi: Amici 25, le anticipazioni del 18 gennaio: chi è stato eliminato e i nuovi inediti; Amici 25, Paky: Aver convinto la maestra Celentano è la soddisfazione più grande che mi porto dietro; Don Matteo 15, ovazione per le nozze tra Giulia e Diego: La puntata più bella di sempre. Ma c'è un grande timore; AMICI 25: ANTICIPAZIONI E OSPITI DEL 25 GENNAIO 2026.

Amici 25, cantanti senza post-produzione nella 15ª puntata: stonature e critiche sul webTante esibizioni da dimenticare nella puntata in onda il 18 gennaio: allievi in difficoltà senza le correzioni all'intonazione nel montaggio ... it.blastingnews.com

Amici 25, riprese del 15 gennaio: Opi non si fida di Anna Pettinelli, Plasma il miglioreLungo confronto tra Opi e la maestra Pettinelli all'inizio della registrazione del 15 gennaio: l'allievo non ha fiducia nella sua insegnante ... it.blastingnews.com

Sanremohistory. . #roadtosanremo2026 - Puntata 11 (Story) - 1995 Amiche ed amici, buongiorno. Oggi così, vi posto gli ultimi 35 minuti, con tanto di classifiche e premiazioni, del Festival di Sanremo 1995, uno dei Festival più iconici della storia! Buon divertim - facebook.com facebook