AMICI 15° PUNTATA | GRANDI VOCI DELLA MUSICA NEL TALENT SHOW DI MARIA DE FILIPPI
Domenica 25 gennaio alle ore 14.00 su Canale5, torna “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi. La quindicesima puntata propone nuove sfide e grandi performance, con giovani talenti della musica che si contendono il loro futuro nel mondo dello spettacolo. Un appuntamento dedicato agli amanti del canto e dell’arte, in un contesto di professionalità e passione, senza eccessi o sensazionalismi.
Domenica 25 gennaio alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento è con una nuova puntata del talent show “Amici”. Conduce Maria De Filippi. In studio a giudicare la gara di canto: l’inconfondibile voce e talento dell’artista Nina Zilli l’ironico showman e narratore appassionato della generazione Z Nicolò De Devitiis e il Direttore d’orchestra, musicista, arrangiatore e compositore Adriano Pennino. A stilare la classifica di ballo: il grande coreografo della danza in Tv Fabrizio Mainini e il coreografo internazionale che vanta oltre 45 anni di carriera Garrison. Super ospiti in studio: i Modà gruppo musicale tra i più amati che insieme a Bianca Atzei cantano “Ti amo ma non posso dirlo” (uscito il 19 dicembre per AtlanticWarner Music Italy) e Senza Cri protagonista della scorsa edizione di Amici torna sul palco del talent con “Spiagge” singolo arrivato in finale a Sanremo Giovani (uscito l’11 novembre per AdaWarner Music Italy). 🔗 Leggi su Bubinoblog
Amici 25 - Michelle - Material Girl - Sfida
