Domenica 25 gennaio alle ore 14.00 su Canale5, torna “Amici” con una nuova puntata. Il talent show condotto da Maria De Filippi propone le ultime performance dei concorrenti, tra grandi voci e talenti emergenti. Un appuntamento che offre uno sguardo sulla scena musicale italiana, con momenti di confronto e crescita artistica.

Domenica 25 gennaio alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento è con una nuova puntata del talent show “Amici”. Conduce Maria De Filippi. In studio a giudicare la gara di canto: l’inconfondibile voce e talento dell’artista Nina Zilli l’ironico showman e narratore appassionato della generazione Z Nicolò De Devitiis e il Direttore d’orchestra, musicista, arrangiatore e compositore Adriano Pennino. A stilare la classifica di ballo: il grande coreografo della danza in Tv Fabrizio Mainini e il coreografo internazionale che vanta oltre 45 anni di carriera Garrison. Super ospiti in studio: i Modà gruppo musicale tra i più amati che insieme a Bianca Atzei cantano “Ti amo ma non posso dirlo” (uscito il 19 dicembre per AtlanticWarner Music Italy) e Senza Cri protagonista della scorsa edizione di Amici torna sul palco del talent con “Spiagge” singolo arrivato in finale a Sanremo Giovani (uscito l’11 novembre per AdaWarner Music Italy). 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI 15° PUNATATA: GRANDI VOCI DELLA MUSICA NEL TALENT SHOW DI MARIA DE FILIPPI

Leggi anche: Amici, Giuseppe Giofrè pronto a tornare nel talent show di Maria De Filippi? Parla il ballerino professionista!

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni showcase Enel e day time del talent | SpoilerDurante la registrazione del primo showcase Enel di Amici di Maria De Filippi, sono emersi dettagli esclusivi sugli eventi che saranno trasmessi prossimamente nel daytime e su Witty Tv.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Giovedì 15 gennaio Il quotidiano di Amici - Amici Le puntate | Witty TV; Amici 25, le anticipazioni del 18 gennaio: chi è stato eliminato e i nuovi inediti; Pierpaolo vs Lorena: la sfida 15 gennaio - Amici Clip | Witty TV; Amici 25, le anticipazioni della puntata: sfide, classifica e nuovi inediti, ancora allievi a rischio. Opi si scaglia contro Anna Pettinelli.

Amici 25, cantanti senza post-produzione nella 15ª puntata: stonature e critiche sul webTante esibizioni da dimenticare nella puntata in onda il 18 gennaio: allievi in difficoltà senza le correzioni all'intonazione nel montaggio ... it.blastingnews.com

Amici 25, anticipazioni 15ª puntata: nessuna uscita, Maria Rosaria in stallo, Mida ospiteNella registrazione del 15 gennaio non ci sono state eliminazioni, e la situazione di Maria Rosaria non si è sbloccata ... it.blastingnews.com

Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. ATTENZIONE SPOILER - facebook.com facebook