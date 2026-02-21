Alzano Lombardo 57enne accompagna a casa 29enne ubriaca e abusa di lei | braccialetto elettronico

Un uomo di 57 anni, ad Alzano Lombardo, ha accompagnato a casa una donna di 29 anni ubriaca e ha approfittato della situazione. La donna era visibilmente alterata e si trovava in stato di difficoltà. L'uomo, che aveva già avuto comportamenti sospetti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La vicenda ha attirato l'attenzione della comunità locale, che si chiede come si possa intervenire in casi simili.

Cosa è successo ad Alzano Lombardo nella notte tra il 13 e il 14 febbraio?. Un uomo di 57 anni, residente ad Alzano Lombardo, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 29 anni, anche lei residente nello stesso Comune della Valle Seriana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio l’uomo avrebbe accompagnato la giovane a casa e, approfittando della sua condizione di particolare vulnerabilità dovuta all’assunzione di alcol e della pregressa conoscenza, avrebbe abusato di lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

