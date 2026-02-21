Alzano Lombardo 57enne accompagna a casa 29enne ubriaca e abusa di lei | braccialetto elettronico
Cosa è successo ad Alzano Lombardo nella notte tra il 13 e il 14 febbraio?. Un uomo di 57 anni, residente ad Alzano Lombardo, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 29 anni, anche lei residente nello stesso Comune della Valle Seriana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio l’uomo avrebbe accompagnato la giovane a casa e, approfittando della sua condizione di particolare vulnerabilità dovuta all’assunzione di alcol e della pregressa conoscenza, avrebbe abusato di lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
