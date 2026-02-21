Alta velocità L’Italia è più vicina Crescita sostenibile

L’Italia si avvicina all’obiettivo di collegamenti più rapidi grazie alla crescita delle ferrovie ad alta velocità. La realizzazione di nuove tratte ha portato a spostamenti più veloci tra le grandi città, riducendo i tempi di viaggio e migliorando la mobilità. Recentemente, sono stati inaugurati nuovi tratti che collegano Nord e Sud del paese, facilitando anche il trasporto di merci. Questi investimenti continuano a trasformare il modo in cui gli italiani si spostano ogni giorno.

di Roberto Canali Poche opere come l’ alta velocità ferroviaria hanno cambiato le abitudini degli italiani. Una rivoluzioni relativamente recente se si considera che il primo tratto, la Direttissima Roma-Firenze, fu inaugurato nel 1992 a fronte dei cantieri iniziati nei primi anni Settanta. Una linea di 254 km che all’epoca rappresentava la più lunga infrastruttura ferroviaria ad alta velocità del mondo. Più che un’opera pubblica, la Direttissima fu una dichiarazione d’intenti: l’Italia scelse di investire sul ferro mentre il resto del mondo sembrava puntare esclusivamente su gomma e aria. Questa scelta strategica permise di collegare la capitale d’Italia e la capitale del Rinascimento in meno di due ore, gettando le basi per una nuova epoca di coesione territoriale basata sull’efficienza e sulla rapidità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

