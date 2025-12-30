Il Tito Minniti vola più di tutti | è l’aeroporto con la crescita più alta d’Italia

L’aeroporto Tito Minniti si distingue nel panorama italiano con la crescita più significativa nel 2025, secondo i dati di Assaeroporti. Questi numeri evidenziano un incremento costante e positivo per il sistema aeroportuale calabrese, riflettendo una ripresa e un rafforzamento del settore nel contesto nazionale. Un dato che conferma l’importanza dell’aeroporto come punto di riferimento per lo sviluppo regionale e la mobilità nel Sud Italia.

