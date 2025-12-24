Arriva il vortice polare | vento forte e pioggia sul Natale Acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna | Le previsioni
Raffiche fino a 109 kmh e temporali nel gran parte del Nord Italia dove sono previste abbondanti nevicate . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Meteo, arriva il vortice polare: vento gelido e pioggia sul Natale. Convocata a Roma l'unità di crisi della Protezione civile | Le previsioni
Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Allarme acqua alta a Venezia
Meteo, arriva il vortice polare. Vento e pioggia sul Natale, acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna; Vortice polare a Natale: tanta neve, vento e piogge battenti. Allerta rossa in Emilia Romagna; Natale sotto il vortice polare: pioggia, bora e allerte; Allerta meteo oggi in 9 regioni: forti temporali, raffiche di vento e neve a bassa quota. Ecco dove, le previsioni.
Meteo, arriva il vortice polare. Vento e pioggia sul Natale, acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna - Diversi i temporali che stanno coinvolgendo gran parte del Nord ma anche altre regioni come il Molise. msn.com
Natale sotto assedio: vortice polare flagella l’Italia - Allerta arancione Emilia Romagna, rossa il 25. ilmetropolitano.it
Vortice polare a Natale: tanta neve, vento e piogge battenti. Allerta rossa in Emilia Romagna - (askanews) – La vasta area depressionaria che insiste sul Mediterraneo occidentale continua a determinare instabilità diffusa sul nostro Paese. askanews.it
Meteo, arriva il vortice polare: vento gelido e pioggia sul Natale, acqua alta a Venezia x.com
Arriva la neve Il vortice polare e quel “sogno” di gennaio 1985: un Natale davvero freddo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.