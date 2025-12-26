Dopo pioggia e neve arriva l’alta pressione | meteo Toscana le previsioni verso Capodanno
Firenze, 26 dicembre 2025 – Dopo un Natale all’insegna di pioggia e neve, la Toscana si prepara a una fase più stabile dal 26 dicembre. Le ultime ore hanno visto ancora piogge diffuse su diverse aree del Centro-Nord, con precipitazioni che hanno interessato soprattutto l’Emilia-Romagna, parte della Toscana e il versante tirrenico, ma la tendenza è ormai orientata verso un netto miglioramento. Aeroporto di Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento a Natale: “Disagi per 700 passeggeri” Neve all’Abetone, gli impianti aperti. Sull’Appennino settentrionale è tornata la tanto attesa Dama bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
