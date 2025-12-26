Firenze, 26 dicembre 2025 – Dopo un Natale all’insegna di pioggia e neve, la Toscana si prepara a una fase più stabile dal 26 dicembre. Le ultime ore hanno visto ancora piogge diffuse su diverse aree del Centro-Nord, con precipitazioni che hanno interessato soprattutto l’Emilia-Romagna, parte della Toscana e il versante tirrenico, ma la tendenza è ormai orientata verso un netto miglioramento. Aeroporto di Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento a Natale: “Disagi per 700 passeggeri” Neve all’Abetone, gli impianti aperti. Sull’Appennino settentrionale è tornata la tanto attesa Dama bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo pioggia e neve arriva l’alta pressione: meteo Toscana, le previsioni verso Capodanno

Leggi anche: Meteo, ultimi rovesci al Sud poi arriva l'alta pressione: le previsioni

Leggi anche: Maltempo, bufera di Natale con pioggia, vento e neve: allerta meteo arancione da Toscana a Emilia Romagna e Veneto. Le previsioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Previsioni meteo, ciclone in arrivo sull’Italia con pioggia e neve a Natale. Ecco dove; Le previsioni meteo: maltempo in arrivo con pioggia e neve anche a Natale; Meteo, si entra nel vivo dell'inverno in Piemonte: arriva la pioggia e qualche fiocco di neve nel Torinese; Arriva il «ciclone di Natale»: Vigilia di pioggia e neve in montagna. E Santo Stefano porta il freddo.

Natale bagnato a Verona, vigilia con la pioggia. Poi arriva il freddo - Previsioni meteo, sarà un Natale con la pioggia a Verona, neve sulle montagne oltre i 1200 metri. veronaoggi.it