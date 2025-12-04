Contrasto ai reati ambientali nell' alta Irpinia | sequestrata un' officina meccanica e denunciati due imprenditori

Alla luce delle ultime modifiche normative in materia ambientale, i Carabinieri stanno ponendo in essere mirati controlli su tutto il territorio provinciale, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche.I Carabinieri del Nucleo Forestale.

