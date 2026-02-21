Allianz Stadium vero fortino della Juventus | solo il Napoli meglio dei bianconeri in questa statistica I dettagli
Allianz Stadium si conferma il campo di casa più difficile per gli avversari, con la Juventus che mantiene una lunga serie di risultati positivi. Solo il Napoli ha ottenuto più vittorie in trasferta rispetto ai bianconeri, che dominano anche nelle statistiche di possesso e occasioni create. La squadra di Allegri continua a mostrare una solidità che sorprende, grazie anche al supporto dei tifosi presenti in ogni partita. La prossima sfida attende i bianconeri tra le mura amiche.
Allianz Stadium da record, i numeri confermano la forza tra le mura amiche e il lungo filotto positivo che prosegue dalla scorsa stagione calcistica. Il rendimento interno rappresenta un fattore determinante per le formazioni che ambiscono ai vertici della classifica. Le statistiche recenti confermano questa tendenza e mettono in luce un dato significativo per la compagine bianconera. Il record casalingo si consolida giornata dopo giornata, trasformando l’impianto torinese in un fortino inespugnabile per le avversarie. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Analizzando i numeri di questo percorso, emerge che la Juventus non perde in casa da ben 16 partite consecutive in campionato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
