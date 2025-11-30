Juventus l’Allianz Stadium è tornato un fortino inespugnabile | nessuno ha fatto meglio nel 2025! Il dato che incorona i bianconeri
Juventus, Allianz Stadium fortino inespugnabile nel 2025: nessuno meglio dei bianconeri quest’anno! Il dato che incorona la squadra di Spalletti. L’Allianz Stadium è tornato a essere un fortino inespugnabile, o quasi. La sofferta ma preziosa vittoria in rimonta contro il Cagliari (2-1), firmata dalla doppietta di Kenan Yildiz, non ha soltanto regalato tre punti vitali per la classifica della Juve, ma ha certificato un primato statistico che racconta la solidità della squadra tra le mura amiche nell’anno solare in corso. Nonostante le turbolenze tecniche e i cambi in panchina, la Vecchia Signora ha mantenuto un rendimento interno da scudetto, confermandosi una macchina da guerra quando gioca davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il tecnico rossoblù Pisacane analizza la gara dell’Allianz Stadium persa 2-1 contro la Juventus. - facebook.com Vai su Facebook
JUVE-CAGLIARI, I BIANCONERI TRIONFANO ALL'ALLIANZ? La Juventus trionfa 2-1 contro il Cagliari. Gli ospiti trovano il vantaggio al 26’: Palestra pressa Kostic e serve un assist perfetto per Esposito, che insacca alle spalle di Perin. Vai su X
La Juventus cambia la panchina... dello Stadium: Tudor scende a bordocampo - Un piccolo cambiamento, che a prima vista potrebbe sembrare quasi invisibile, ma che in realtà apre nuove prospettive per il futuro della Juventus. Da sportmediaset.mediaset.it
Juventus, il facilities director: “No ad ampliamenti dello Stadium” - L’annuncio del Facilities Management Director della Juventus e Presidente di ESSMA, Francesco Gianello sull’Allianz Stadium Francesco Gianello, Facilities Management Director della Juventus e ... Scrive gianlucadimarzio.com
Juventus, i segreti dell'Allianz Stadium: lounge esclusive, sicurezza, ristoranti, tutto sullo stadio VIDEO - L'Allianz Stadium è un esempio vincente di come il business degli stadi possa essere portato avanti anche in Italia. calciomercato.com scrive