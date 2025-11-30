Juventus l’Allianz Stadium è tornato un fortino inespugnabile | nessuno ha fatto meglio nel 2025! Il dato che incorona i bianconeri

Juventus, Allianz Stadium fortino inespugnabile nel 2025: nessuno meglio dei bianconeri quest’anno! Il dato che incorona la squadra di Spalletti. L’Allianz Stadium è tornato a essere un fortino inespugnabile, o quasi. La sofferta ma preziosa vittoria in rimonta contro il Cagliari (2-1), firmata dalla doppietta di Kenan Yildiz, non ha soltanto regalato tre punti vitali per la classifica della Juve, ma ha certificato un primato statistico che racconta la solidità della squadra tra le mura amiche nell’anno solare in corso. Nonostante le turbolenze tecniche e i cambi in panchina, la Vecchia Signora ha mantenuto un rendimento interno da scudetto, confermandosi una macchina da guerra quando gioca davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

