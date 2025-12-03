Allianz Stadium sempre più fortino per la Juventus | si allunga la striscia di imbattibilità dei bianconeri tra le mura amiche Cosa emerge dopo l’Udinese

Allianz Stadium si conferma un fortino inespugnabile per la Juventus: si allunga la striscia di imbattibilità dei bianconeri in casa. Ecco il dato. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese non ha significato solo il passaggio del turno ai quarti di finale per la Juventus. La notte di coppa ha aggiornato e consolidato una statistica che sta assumendo contorni storici, trasformando l’Allianz Stadium in una vera e propria fortezza inespugnabile quando si tratta del trofeo nazionale. La Vecchia Signora ha confermato una legge non scritta: a Torino, in Coppa Italia, non si passa. I numeri del dominio: 22 vittorie e 4 pareggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allianz Stadium sempre più fortino per la Juventus: si allunga la striscia di imbattibilità dei bianconeri tra le mura amiche. Cosa emerge dopo l’Udinese

