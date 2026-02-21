allen ferma karim berredjem in 57 secondi con un ko al primo round

Allen ha fermato Karim Berredjem in soli 57 secondi con un colpo deciso al primo round. La rapida vittoria deriva da un’attaccata combinazione che ha sorpreso l’avversario, lasciandolo senza reazione. L’esperto allenatore ha sfruttato una strategia aggressiva fin dai primi istanti, portando il suo pugile a un successo rapido e netto. La vittoria mette in evidenza la preparazione intensa e la determinazione durante il match.

Nel panorama delle sfide dei pesi massimi, un'annunciata accelerazione ha definito immediatamente l'esito di un confronto tra pugili esperti: un avvio aggressivo ha costretto l'avversario sulla difesa, determinando una stoppata fulminea che ha rimesso in carreggiata il lottatore coinvolto. L'evento ha mostrato come la combinazione di potenza e proiezione dell'assalto possa decidere l'esito in tempi estremamente brevi, senza lasciare spazio a sviluppi successivi. Allen si è avvicinato al centro del ring con decisione, sferrando un destro poderoso dall'alto che ha spezzato la guardia avversaria e ha costretto Berredjem a una difesa immediata.

Guirassy e Beier mandano ko l’Atalanta: il primo round è del Borussia DortmundGuirassy e Beier hanno segnato due gol decisivi che hanno portato alla sconfitta l’Atalanta nel primo round del playoff contro il Borussia Dortmund.

Figueroa conquista la cintura WBA con un KO al dodicesimo round contro BallFigueroa conquista la cintura WBA con un KO al dodicesimo round contro Ball.