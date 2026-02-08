Figueroa conquista la cintura WBA con un KO al dodicesimo round contro Ball. La lotta è stata dura fino alla fine, con scambi serrati e molta pressione da parte di entrambi. Alla fine, Figueroa ha trovato il colpo decisivo nel dodicesimo round, chiudendo la sfida con un knockout che sorprende tutti.

Una sfida di alto livello ha offerto un incontro intenso, segnato da scambi serrati, pressione costante e un finale che ha ribaltato ogni previsione. L’esito ha confermato la capacità di reagire sotto pressione e la determinazione a chiudere al momento giusto, trasformando una potenziale vittoria ai punti in un KO spontaneo e decisivo. Nel corso della prova, nick ball ha combattuto come un campione consapevole delle proprie margini, rispondendo alla pressione con uppercut veementi, mantenendo il corpo al centro e lavorando con calma negli spazi stretti. La distanza e il tempo hanno premiato la sua capacità di restare dentro l’azione, con periodi in cui la sua tecnica ha tenuto figueroa a distanza e ha impedito al rivale di imporre un ritmo dominante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Figueroa conquista la cintura WBA con un KO al dodicesimo round contro Ball

Approfondimenti su Figueroa Ball

Domenica sera si sfideranno Nick Ball e il suo rivale Figueroa in un match molto atteso.

Nick Ball e Figueroa si preparano a sfidarsi in un incontro che promette battaglia.