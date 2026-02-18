Guirassy e Beier mandano ko l’Atalanta | il primo round è del Borussia Dortmund
Guirassy e Beier hanno segnato due gol decisivi che hanno portato alla sconfitta l’Atalanta nel primo round del playoff contro il Borussia Dortmund. La squadra italiana, sotto la pressione dello stadio pieno e del momento, non è riuscita a mantenere la calma e ha subito due reti nel primo tempo. La partita si è giocata nel Westfalenstadion, un ambiente caldo e rumoroso, che ha accentuato le difficoltà degli ospiti. Ora l’Atalanta si prepara alla sfida di ritorno, in programma mercoledì 25 febbraio a Bergamo, con il compito di rimontare lo svantaggio di 2-0.
Dortmund (Germania). Primo round Borussia: l’andata del playoff è giallonera. Non è un’ Atalanta leggera come aveva chiesto Palladino alla vigilia: la pressione dello stadio e della partita imballano oltre il consentito i nerazzurri, che in un Westfalenstadion rumorosissimo concedono due gol agli estremi del primo tempo e si portano alla partita di ritorno di mercoledì 25 febbraio a Bergamo un 2-0 da rimontare per conquistare un posto agli ottavi di finale. Terza sconfitta in tre gare europee nel 2026, stavolta contro un avversario mostratosi superiore in consapevolezza e soprattutto aspetto tecnico: gestione del pallone, qualità nei passaggi, idee offensive.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Il Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, grazie ai gol di Guirassy e Beier, perché i problemi di traffico hanno ritardato l'inizio della partita di 15 minuti.
