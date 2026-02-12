Allegri non si nasconde quando gli chiedono di firmare per lo spareggio Scudetto con l'Inter | Sì

Allegri non si nasconde. Quando gli chiedono se il Milan potrebbe dover fare uno spareggio con l’Inter, il tecnico risponde senza esitazioni:

Il Milan affronta il Pisa per restare in scia dell’Inter e tenere vivo il sogno scudetto, con Allegri che non esclude uno spareggio ma chiede prima concretezza. Il tecnico fa il punto su obiettivi, arbitri e infortuni, ritrovando anche un pezzo del suo passato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Milan Pisa

Giovanni Manna analizza la situazione del Napoli nel 2025, riconoscendo i risultati raggiunti e i progressi compiuti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Pisa

Argomenti discussi: Il Milan risponde all'Inter, Allegri si nasconde dopo il 3-0 al Bologna: Dietro sono vicine, sarà difficile chiudere tra le prime 4; Conte risponde alla parole di Allegri ma alla fine a sbagliare è sempre lui...; Conte punzecchia Allegri: Non so che cosa abbia detto, ma lui gioca poco...; Il Milan sbanca il Dall'Ara: Allegri a +4 sul Napoli e -5 dall'Inter.

Allegri non si nasconde quando gli chiedono di firmare per lo spareggio Scudetto con l’Inter: SìIl Milan affronta il Pisa per restare in scia dell’Inter e tenere vivo il sogno scudetto, con Allegri che non esclude uno spareggio ma chiede prima concretezza ... fanpage.it

Bologna-Milan, Rabiot senza giri di parole: Partita semplicissima, e Nkunku non si nascondeUna vittoria importante, che rilancia i rossoneri in classifica grazie a due protagonisti, dentro e fuori dal campo, come Rabiot e Nkunku. spaziomilan.it

Il Milan risponde all'Inter, Allegri si nasconde dopo il 3-0 al Bologna: "Dietro sono vicine, sarà difficile chiudere tra le prime 4" Questo proprio non riesce a non parlare dell'altre squadre Scopri i dettagli nel 1° commento facebook

La vittoria sul campo del Como riaccende il dibattito tra giochisti e risultatisti. Cosa si nasconde dietro la scalata in classifica del Milan di Allegri x.com