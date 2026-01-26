Il Milan rallenta a Roma l’Inter scappa a + 5 Ma il derby Scudetto è aperto Anche se Allegri …

Il Milan rallenta a Roma, fermato sull’1-1 dalla Roma di Gasperini, mentre l’Inter si porta a +5 in classifica. Il pareggio lascia aperto il discorso scudetto, anche se le dinamiche rimangono incerte. La partita all’Olimpico ha visto il vantaggio del Milan con De Winter e il pareggio su rigore di Pellegrini. La lotta per il titolo resta aperta, nonostante le valutazioni di Allegri e le sfide ancora da giocare.

Si tratta, di fatto, della prima 'spallata' al campionato ma, per il 'CorSera', "la sensazione è che il lungo derby milanese per lo Scudetto sia comunque ancora aperto". Il Milan di Massimiliano Allegri, infatti, a Roma, ha rallentato, non ha tenuto il passo della capolista, ma ha infilato il 21° risultato utile consecutivo in campionato (striscia aperta più lunga in Europa) e ha dato prova di solidità. La Roma di Gian Piero Gasperini, infatti, ha assaltato il Diavolo per tutto il primo tempo: il Milan è rimasto in piedi grazie alle parate di Mike Maignan. Poi, nella ripresa, è passato con il colpo di testa di Koni De Winter prima di essere riacciuffato dai padroni di casa grazie al calcio di rigore concesso per un fallo di mani di Davide Bartesaghi e realizzato da Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Inter-Milan, Allegri: “Nerazzurri favoriti ma derby gara a sé. Potevo andare all’Inter”

Tra Roma e Milan vince l’Inter: Allegri, stavolta il muso è troppo corto. Il Diavolo rallentaNella sfida tra Roma e Milan all'Olimpico, il risultato finale è stato 1-1.

