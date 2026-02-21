Allegri e la scorrettezza di Fabregas | Serve la prova tv per certe situazioni come ha scritto il Napolista

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha così presentato il match di domani contro il Parma. Le parole di Allegri riportate dalla Gazzetta. Eccoci al capitolo arbitri con la chiamata del club all’Aia e gli episodi contestati contro il Como: “Se si prendono come un’opportunità per migliorare, le cose che succedono sono tutte positive. Anche gli errori. Si sbaglia tutti, ma poi ci deve essere un’opportunità di crescita. Cosa vorrei cambiare del Var? Il Var a chiamata? Difficile rispondere. Sull’oggettività bisogna non sbagliare. Sulla soggettività ci sono decisioni che possono accontentare uno o l’altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Allegri e il caos con Fabregas: "Serve la prova tv per certe situazioni"Allegri ha causato polemiche con le sue dichiarazioni dopo il match, chiedendo l’intervento della prova TV per alcune decisioni arbitrali.

Spalletti: «Vivere le pressioni è fondamentale. Sul rigore, serve professionalità: certe situazioni alterano l'equilibrio»Durante la 24ª giornata di Serie A, la Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Lazio, lasciando molti spunti di riflessione.

Argomenti discussi: Allegri a Fabregas: Sei un cogl…, sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore Si sono incrociati in mixed zone e il tecnico del Milan non gliele ha mandate a dire dopo l'ennesima scorrettezza (stavolta clamorosa) dello spagnolo. https://www.ilnapoli; Fabregas-Allegri, scintille dopo la partita. Max: Serve più rispetto; Da Pavlovic ad Allegri, il Milan alza la voce con l'Aia: Basta errori; Chiedo scusa, Fabregas, mani addosso a Saelemaekers: ecco da dove nasce la furia Allegri.

Allegri: «Fabregas in panchina? Senza la prova tv si continuerà così». Lo spagnolo: «Scuse da parte di chi non ha vinto»Il botta e risposta tra Allegri e Fabregas prosegue. Dopo la gara tra Milan e Como, i due allenatori si sono lanciati un paio di frecciatine a distanza, figlie di alcune discussioni nate ... ilmessaggero.it

Il paraguru Fabregas trattiene Saelemaekers per la maglia mentre sta giocando. E chi viene espulso? AllegriFabregas il paraguru fa il leale e simpatico: Chiedo scusa per la trattenuta a Saelemaekers, devo tenere le mani a casa come dice Chivu ... ilnapolista.it

Allegri a Fabregas: “Sei un cogl…, sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore” Si sono incrociati in mixed zone e il tecnico del Milan non gliele ha mandate a dire dopo l'ennesima scorrettezza (stavolta clamorosa) dello spagnolo. https://www.ilnapoli - facebook.com facebook

#Milan-Como, #Fabregas ci ha deluso due volte: risultatista e scorretto. A portieri invertiti, stavolta avrebbe vinto il Milan – Il Giornale Franco Ordine: "si è presentato col 3-5-2, ha fatto lui l' #Allegri e deve ringraziare #Maignan che ha regalato il gol a Nico #Paz x.com