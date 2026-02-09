Spalletti | Vivere le pressioni è fondamentale Sul rigore serve professionalità | certe situazioni alterano l' equilibrio

Durante la 24ª giornata di Serie A, la Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Lazio, lasciando molti spunti di riflessione. Spalletti ha sottolineato quanto sia importante saper gestire le pressioni e mantenere la professionalità, soprattutto in situazioni delicate come i rigori. La partita ha mostrato come anche piccoli momenti possano alterare l’equilibrio in campo e influenzare il risultato finale.

nel corso della 24ª giornata di serie a 202526, la juventus ha pareggiato 2-2 con la lazio, offrendo spunti utili per l'analisi della prestazione. l'allenatore bianconero ha esposto una lettura chiara delle dinamiche dell'incontro, focalizzandosi su come gestire la palla recuperata, come affrontare la pressione avversaria e quale livello di lucidità mantenere nelle scelte decisive. l'allenatore ha evidenziato che la gestione della palla recuperata resta decisiva per costruire azioni da finalizzare, soprattutto quando la squadra è costretta a reagire. ha inoltre sottolineato la necessità di uscire dalla pressione con composure corrette, evitando di accelerare in modo confuso.

Dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica, Luciano Spalletti ha commentato nuovamente il confronto avuto con un tifoso durante la partita.

