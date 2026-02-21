Allegri e il caos con Fabregas | Serve la prova tv per certe situazioni

Allegri ha causato polemiche con le sue dichiarazioni dopo il match, chiedendo l’intervento della prova TV per alcune decisioni arbitrali. Il tecnico del Milan ha commentato che situazioni dubbie rappresentano un’opportunità di miglioramento, ma solo se vengono analizzate correttamente. La sua richiesta ha acceso un dibattito tra tifosi e commentatori sportivi, mentre il club si prepara a discutere eventuali modifiche alle procedure di revisione delle azioni. La questione rimane aperta e suscita molte opinioni.

Dopo il punto - magari non esaltante ma sicuramente utile - aggiunto in classifica nel recupero col Como, il fine settimana si prospetta potenzialmente molto interessante nell'ottica della corsa a un piazzamento in Champions: Juve-Como e Atalanta-Napoli, in qualsiasi modo andranno, porteranno via terreno a qualcuno che ambisce ai primi quattro posti. Unica condizione imposta al Milan per godersi lo spettacolo: prendersi i tre punti col Parma, cosa che all'andata peraltro non era successa. "Più avanti andiamo e più le partite diventano importanti - spiega Allegri -. Abbiamo iniziato il finale della stagione, ci sono 39 punti a disposizione.

Spalletti: «Vivere le pressioni è fondamentale. Sul rigore, serve professionalità: certe situazioni alterano l'equilibrio»Durante la 24ª giornata di Serie A, la Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Lazio, lasciando molti spunti di riflessione.

Cagni bacchetta sia Allegri che Fabregas: «Uno che guadagna milioni non può fare certe cose. Anche Chivu pensi a cosa dire…»Cagni critica sia Allegri che Fabregas per il loro comportamento durante la partita tra Milan e Como.

