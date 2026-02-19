Cagni bacchetta sia Allegri che Fabregas | Uno che guadagna milioni non può fare certe cose Anche Chivu pensi a cosa dire…

Cagni critica sia Allegri che Fabregas per il loro comportamento durante la partita tra Milan e Como. L’ex allenatore ha commentato che un giocatore che guadagna milioni di euro non dovrebbe permettersi certe reazioni. Ha anche invitato Chivu a riflettere sulle parole dette in quella circostanza. La discussione tra i due giocatori ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei commentatori sportivi, creando polemiche sui social e nei dibattiti televisivi. La vicenda resta al centro delle discussioni nel mondo del calcio.

Mister Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, ha analizzato senza sconti i recenti episodi che hanno visto protagonisti i tecnici di Milan e Inter. Il focus principale è caduto sulla lite furibonda tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas al termine del recupero contro il Como. Secondo Cagni, un allenatore del calibro di Allegri dovrebbe mantenere un aplomb differente, specialmente per l'impatto che certi gesti hanno sul pubblico più giovane: « Uno che guadagna milioni non può fare certe cose.

