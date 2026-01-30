Il Napoli ha intensificato i contatti con lo Sporting per assicurarsi Alisson Santos. La società cerca un sostituto di Noa Lang, che ha firmato con il Galatasaray. Nei prossimi giorni si aspettano sviluppi concreti.

Il Napoli accelera sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Noa Lang, passato al Galatasaray. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano classe 2002 di proprietà dello Sporting Lisbona. Come spiegato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore i contatti tra il Napoli e il club portoghese si sono intensificati, con l'obiettivo di provare a chiudere l'operazione prima della fine della sessione di gennaio. In precedenza gli azzurri avevano valutato anche Kamaldeen Sulemana, ma la situazione in casa Atalanta, legata alla cessione di Lookman, ha complicato la pista.

© Napolipiu.com - Napoli accelera per Alisson Santos: contatti intensificati con lo Sporting

Napoli accelera sui dettagli dell’accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos.

Il Napoli ha deciso di riaprire i contatti con lo Sporting Lisbona per Alisson Santos, dopo aver messo in pausa la trattativa per Kamaldeen Sulemana.

