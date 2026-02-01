alisson santos napoli in corso lo scambio di documenti con lo sporting lisbona

Il Napoli sta lavorando per portare Alisson Santos in Italia. La società sta scambiando documenti con lo Sporting Lisbona per finalizzare il trasferimento dell’ala brasiliana classe 2002. Nei prossimi giorni, ci si aspetta che la trattativa vada in porto e il giocatore possa sbarcare a Napoli.

E’ in corso lo scambio di documenti tra il Napoli e lo Sporting Lisbona per Alisson Santos, ala brasiliana classe 2002. Come riportato da Sky Sport: Il Napoli sta chiudendo Alisson Santos: scambio di documenti in corso con lo Sporting Lisbona. Gianluca Di Marzio aggiunge sul suo sito: Un’operazione ormai giunta allo scambio di documenti, che prevede 3.5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 20 milioni proprio in caso di avvenuto riscatto. La dirigenza del Napoli ha lavorato e voluto fortemente la chiusura di questa trattativa in quanto ritiene il brasiliano classe 2002 un giocatore decisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Approfondimenti su Alisson Santos

Allisson Santos è al centro di una trattativa tra Napoli e Sporting Lisbona.

Napoli accelera sui dettagli dell’accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos.

Ultime notizie su Alisson Santos

Argomenti discussi: Napoli, dopo Giovane arriva un altro brasiliano?; Perché il Napoli vuole Alisson Santos: stesso ruolo e stessa esigenza da colmare di gennaio scorso; Scatto Napoli per l'esterno: si chiude per Alisson Santos dello Sporting; Il Napoli prende Alisson, un po' Neres e un po' Leao: le cifre dell'accordo.

