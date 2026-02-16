Alessandro Giannetti forte corrente e piogge spostano l'auto nell'Aniene | domani riprendono le operazioni
Alessandro Giannetti, 31enne scomparso da Tivoli, è stato trascinato dall'acqua dell'Aniene a causa delle forti correnti e delle piogge intense di ieri. Un'auto si è spostata di diversi metri lungo il fiume, rendendo difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Questa mattina, gli operatori stanno valutando se riprendere domani le operazioni di recupero, dopo aver messo in sicurezza l'area circostante.
Trovata l’auto di Alessandro Giannetti nell’Aniene: operazioni di recupero in corso
Trovata nell’Aniene l’auto di Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli.
Sospeso il secondo giorno di ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: stop alle operazioni anche domani
Le ricerche di Alessandro Giannetti sono state sospese anche oggi, dopo due giorni di tentativi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
