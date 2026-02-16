Alessandro Giannetti forte corrente e piogge spostano l'auto nell'Aniene | domani riprendono le operazioni

Da fanpage.it 16 feb 2026

Alessandro Giannetti, 31enne scomparso da Tivoli, è stato trascinato dall'acqua dell'Aniene a causa delle forti correnti e delle piogge intense di ieri. Un'auto si è spostata di diversi metri lungo il fiume, rendendo difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Questa mattina, gli operatori stanno valutando se riprendere domani le operazioni di recupero, dopo aver messo in sicurezza l'area circostante.

I vigili del fuoco valutano se riprendere domani le operazioni nell'Aniene per recuperare dell'auto di Alessandro Giannetti, il 31enne scomparso da Tivoli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Trovata l’auto di Alessandro Giannetti nell’Aniene: operazioni di recupero in corso

Trovata nell’Aniene l’auto di Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli.

Sospeso il secondo giorno di ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: stop alle operazioni anche domani

Le ricerche di Alessandro Giannetti sono state sospese anche oggi, dopo due giorni di tentativi.

