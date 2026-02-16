Alessandro Giannetti forte corrente e piogge spostano l'auto nell'Aniene | domani riprendono le operazioni

Alessandro Giannetti, 31enne scomparso da Tivoli, è stato trascinato dall'acqua dell'Aniene a causa delle forti correnti e delle piogge intense di ieri. Un'auto si è spostata di diversi metri lungo il fiume, rendendo difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Questa mattina, gli operatori stanno valutando se riprendere domani le operazioni di recupero, dopo aver messo in sicurezza l'area circostante.