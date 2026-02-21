Al via PrimaFestival | l’attesa di Sanremo 2026 entra nel vivo
Da stasera, su Rai 1, parte “PrimaFestival”, la trasmissione che anticipa il Festival di Sanremo 2026. La puntata di debutto si concentra sui preparativi e sulle novità dell’edizione 2026. Il programma, in onda ogni sera subito dopo il Tg1, offre approfondimenti, interviste e una finestra esclusiva sul Teatro Ariston. Con questa iniziativa, i telespettatori possono seguire da vicino l’atmosfera che anticipa l’evento musicale più atteso dell’anno.
Dal 21 febbraio, ogni sera, subito dopo il Tg1, su Rai 1 torna “PrimaFestival”. Dal 21 febbraio, ogni sera, subito dopo il Tg1, su Rai 1 torna “PrimaFestival”, la striscia quotidiana che apre la serata e accompagna il pubblico verso il Festival di Sanremo, raccontandone l’atmosfera, le notizie e i retroscena a pochi passi dal Teatro Ariston. Alla guida del racconto un trio inedito, ma già affiatato: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Tre personalità diverse, tre sguardi complementari, un solo obiettivo: portare gli spettatori dentro il Festival, prima ancora che si accendano le luci del palco. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Argomenti discussi: Dal 21 febbraio, via al PrimaFestival; Stokholma, Rey e Moslehi al PrimaFestival: Siamo tre angeli in missione al teatro Ariston
