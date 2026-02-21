Al via PrimaFestival | l’attesa di Sanremo 2026 entra nel vivo

Da stasera, su Rai 1, parte “PrimaFestival”, la trasmissione che anticipa il Festival di Sanremo 2026. La puntata di debutto si concentra sui preparativi e sulle novità dell’edizione 2026. Il programma, in onda ogni sera subito dopo il Tg1, offre approfondimenti, interviste e una finestra esclusiva sul Teatro Ariston. Con questa iniziativa, i telespettatori possono seguire da vicino l’atmosfera che anticipa l’evento musicale più atteso dell’anno.

Dal 21 febbraio, ogni sera, subito dopo il Tg1, su Rai 1 torna “PrimaFestival”. Dal 21 febbraio, ogni sera, subito dopo il Tg1, su Rai 1 torna “PrimaFestival”, la striscia quotidiana che apre la serata e accompagna il pubblico verso il Festival di Sanremo, raccontandone l’atmosfera, le notizie e i retroscena a pochi passi dal Teatro Ariston. Alla guida del racconto un trio inedito, ma già affiatato: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Tre personalità diverse, tre sguardi complementari, un solo obiettivo: portare gli spettatori dentro il Festival, prima ancora che si accendano le luci del palco. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Sanremo 2026 entra nel vivo: ecco i Big, i titoli delle canzoni e i vincitori di Sanremo GiovaniSanremo 2026 si avvicina alla fase più intensa, con i Big, i titoli delle canzoni e i vincitori di Sanremo Giovani già annunciati.

PrimaFestival accende l’attesa di Sanremo 2026 su Rai 1, ecco il trio scelto da ContiIl programma PrimaFestival, condotto da Carlo Conti, ha svelato il trio di conduttrici che accompagnerà Sanremo 2026 su Rai 1, alimentando l’attesa tra i fan.

Al via gli ascolti delle canzoni di SANREMO 2026: le pagelle

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.