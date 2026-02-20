PrimaFestival accende l’attesa di Sanremo 2026 su Rai 1 ecco il trio scelto da Conti

Il programma PrimaFestival, condotto da Carlo Conti, ha svelato il trio di conduttrici che accompagnerà Sanremo 2026 su Rai 1, alimentando l’attesa tra i fan. La scelta si basa su una combinazione di esperienze e freschezza, con le tre presentatrici che porteranno un ritmo vivace e approfondimenti esclusivi. Questa decisione nasce dall’esigenza di coinvolgere un pubblico più giovane e di rinnovare la tradizione del festival. La prima puntata di PrimaFestival andrà in onda tra poche settimane, mantenendo alta la curiosità.

Il programma PrimaFestival torna a raccontare retroscena curiosità e atmosfera del Festival di Sanremo con un nuovo trio di conduttrici. Il programma PrimaFestival torna a raccontare retroscena curiosità e atmosfera del Festival di Sanremo con un nuovo trio di conduttrici e collegamenti dal cuore della città ligure Torna su Rai 1 uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico che segue il Festival. PrimaFestival è la striscia quotidiana che accompagna gli spettatori dentro il clima della manifestazione musicale più famosa d’Italia, che prenderà il via martedì 24 febbraio. In pochi minuti il programma racconta quello che accade dietro le quinte, tra prove, incontri e anticipazioni che arrivano direttamente dalla Città dei Fiori.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - PrimaFestival accende l’attesa di Sanremo 2026 su Rai 1, ecco il trio scelto da Conti Leggi anche: Sanremo 2026, trio rosa per il PrimaFestival: ecco Stokholma, Moslehi e Rey Leggi anche: “Ha scelto le conduttrici”. Sanremo 2026, nomi di alto livello per Carlo Conti al PrimaFestival Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Primafestival: la striscia che anticipa SanremoIl Primafestival è la storica striscia televisiva che precede il Festival di Sanremo, trasmessa su Rai1 subito dopo il TG1. Questo appuntamento accompagna il pubblico nella settimana che precede la ce ... it.blastingnews.com Manola Moslehi e Carolina Rey conduttrici di PrimaFestival: «Avere una bella presenza facilita ma crediamo di essere state premiate, in questa e altre occasioni, per merito»Abbiamo incontrato due delle conduttrici del programma per farci raccontare qualche anticipazione e come vivono il rapporto con la bellezza ... vanityfair.it Rivali in radio con le loro trasmissioni del mattino, ma unite dalla tv grazie a Carlo Conti: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi guidano il PrimaFestival. L'intervista a tre la leggete in edicola su Telesette. Loro saranno come le Charlie's Angels #San x.com