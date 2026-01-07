Gatti Mézzi debutta al Puccini di Firenze il tour teatrale 2026
I Gatti Mézzi tornano a Firenze con il loro tour teatrale 2026, dopo il successo dell’estate. Lo spettacolo si presenta in una versione più raccolta e intima, offrendo al pubblico un’esperienza diretta e coinvolgente. Un’occasione per scoprire l’universo musicale del duo in un contesto diverso, in un luogo simbolo come il Teatro Puccini.
Dopo il travolgente successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale. La band, punto di riferimento del cantautorato toscano, sarà in concerto martedì 13 gennaio al Teatro Puccini, primo appuntamento del Tour nei Teatri 2026.I biglietti – posti numerati da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
