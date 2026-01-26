Porteremo avanti la Fiorentina nel nome di mio padre Firenze l’addio a Rocco e un futuro targato ancora Commisso

La storia della Fiorentina si intreccia con il ricordo di Rocco Commisso, figura di riferimento per molti tifosi e per Firenze stessa. La sua scomparsa segna una perdita importante, ma il legame con il club e la città rimane forte. In questo contesto, il futuro del team si configura come un percorso di continuità e rispetto verso la memoria di chi ha contribuito a scrivere pagine significative.

Firenze, 26 gennaio 2026 – “Ognuno ha un suo personale ricordo di Rocco Commisso ”. C’è chi lo descrive come un papà, chi conserva una foto, chi un sorriso, chi ha scambiato con lui qualche parola e chi, come l’arcivescovo emerito di Firenze Giuseppe Betori, ha benedetto insieme a lui il Viola Park dall’alto di una collinetta. Il duomo di Firenze può contenere circa 2mila persone, ma a salutare il presidente viola, nel giorno della commemorazione organizzata nella sua Firenze, ce n’erano molte di più. E quel dettaglio raccontato dalla moglie – “sono sicura che chiunque abbia un ricordo personale di mio marito” – è forse ciò che davvero descrive al meglio chi era Rocco B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

