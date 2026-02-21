Al Manuzzi il Cesena fa ' risorgere' anche lo Spezia | è la settima sconfitta in nove partite

Il Cesena subisce una sconfitta contro lo Spezia, peggiorando il suo record con sette sconfitte in nove partite. La causa risiede nelle difficoltà offensive della squadra, che non riesce a trovare la rete nonostante numerose occasioni. Al termine del match, i tifosi esprimono il loro disappunto con fischi, mentre i giocatori cercano di reagire alla crisi. La squadra dovrà affrontare una fase difficile per invertire il trend negativo.

Girandola di gol che alla fine premia la squadra di Donadoni che vince 3-2. Contestato il terzo gol dei liguri Fischi sonori a fine partita, al Manuzzi va in scena il ‘de profundis’: il Cesena tocca il punto più basso della stagione perdendo anche contro lo Spezia. Finisce 3-2 per la squadra di Donadoni e per il Cavalluccio è la settima sconfitta su nove partite, una girandola di gol che alla fine premia i liguri. A referto la doppietta di Artistico e il gol di Aurelio (ex Cesena) per gli ospiti, di Shpendi e Berti le marcature per i bianconeri, sempre più in crisi. Contestato il terzo gol dello Spezia per un sospetto fallo di Vlahovic su Amoran a inizio azione, l'arbitro, dopo la visione al monitor, ha convalidato la rete. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Partita senza storia al Manuzzi, col Venezia il Cesena colleziona la sesta sconfitta in otto partiteIl Cesena ha subito una pesante sconfitta contro il Venezia al Manuzzi, perdendo 3-0 davanti ai propri tifosi.

