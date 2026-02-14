Partita senza storia al Manuzzi il Venezia travolge il Cesena che colleziona la sesta sconfitta in otto partite

Il Venezia ha vinto facilmente contro il Cesena al Manuzzi, causando la sesta sconfitta in otto partite per i padroni di casa. La squadra ospite ha dominato fin dai primi minuti, segnando quattro gol senza troppa fatica. Il Cesena, invece, ha faticato a contenere gli attacchi avversari e non ha mai dato l'impressione di poter riaprire la partita. La partita si è svolta nel giorno di San Valentino, ma il risultato ha lasciato poco spazio a emozioni.

Il Cavalluccio cede 4-0 in casa ad un Venezia superiore che ha dato l'impressione di non aver faticato neanche troppo per portare a casa i tre punti. San Valentino amaro in casa bianconera Partita senza storia al Manuzzi in questa giornata di San Valentino, il Cesena cede 4-0 in casa ad un Venezia superiore che ha dato l'impressione di non aver faticato neanche troppo per portare a casa i tre punti. Le marcature portano la firma di Busio nel primo tempo su punizione, raddoppio di Adorante allo scadere della prima frazione e tris di Hainaut. Chiude i giochi su rigore nei minuti di recupero Lauberbach.