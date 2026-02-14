Partita senza storia al Manuzzi col Venezia il Cesena colleziona la sesta sconfitta in otto partite

Il Cesena ha subito una pesante sconfitta contro il Venezia al Manuzzi, perdendo 3-0 davanti ai propri tifosi. La squadra avversaria ha dominato il match senza grandi difficoltà, mostrando una brillantezza che ha lasciato i padroni di casa senza risposte. Questa vittoria permette al Venezia di ottenere i tre punti e di allungare la serie positiva, mentre il Cesena si ferma a sei sconfitte in otto partite.

Il Cavalluccio cede 3-0 in casa ad un Venezia superiore che ha dato l'impressione di non aver faticato neanche troppo per portare a casa i tre punti. San Valentino amaro in casa bianconera Partita senza storia al Manuzzi in questa giornata di San Valentino, il Cesena cede 3-0 in casa ad un Venezia superiore che ha dato l'impressione di non aver faticato neanche troppo per portare a casa i tre punti. Le marcature portano la firma di Busio nel primo tempo su punizione, raddoppio di Adorante allo scadere della prima frazione e tris finale di Hainaut. Il Cavalluccio inanella la sesta sconfitta in otto partite, quanto meno un campanello d'allarme e nel prossimo turno ospiterà lo Spezia, i bianconeri di Mignani ora sono ottavi con 37 punti dietro anche alla Juve Stabia.