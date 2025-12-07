In 40mila al Raduno dei Babbi Natale per i bambini dell' ospedale Regina Margherita | Foto e Video

Come ogni anno, e da ormai quindici anni, migliaia di Babbi Natale hanno trasformato piazza Polonia, antistante l'ingresso principale dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in piazza Lapponia. Tra gli eventi solidali più amati e attesi dell'anno, il raduno ha avuto inizio alle 11 di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

POCHE ORE ANCORA ALLO START DELLA 1 TAPPA DELL 11 RADUNO NAZIONALE DEI BALLI DI GRUPPO CON JUANNY A SASSARI Gianluca Pittalis ..STO ARRIVANDOOOOOOOOO.... - facebook.com Vai su Facebook

In migliaia al Raduno dei Babbi Natale per i bambini dell'ospedale Regina Margherita | Foto e Video - Una mare tinto di rosso e di bianco, come la divisa di Babbo Natale: in migliaia all'evento solidale nella speciale 'piazza Lapponia' ... Segnala torinotoday.it

Il Raduno dei Babbi Natale 2025 a Torino è uno spettacolo: festa in rosso per i bambini del Regina Margherita - La quindicesima edizione ha visto migliaia di partecipanti in Piazza Polonia per sostenere la nuova Sala di Emodinamica dell’ospedale, tra camminate, moto, musica e attività per famiglie ... msn.com scrive

Il tradizionale Raduno dei Babbi Natale per l’Ospedale Infantile Regina Margherita - Le fiabe che animeranno l’imponente struttura con il cuore giallo al centro saranno dedicate all’Ospedale e proprio alcune di queste verranno rivisitate per prendere forma sulle pareti dell’Infantile; ... Riporta lagendanews.com