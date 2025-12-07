In migliaia al Raduno dei Babbi Natale per i bambini dell' ospedale Regina Margherita | Foto e Video
Come ogni anno, e da ormai quindici anni, migliaia di Babbi Natale hanno trasformato piazza Polonia, antistante l'ingresso principale dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in piazza Lapponia. Tra gli eventi solidali più amati e attesi dell'anno, il raduno ha avuto inizio alle 11 di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
