In migliaia al Raduno dei Babbi Natale per i bambini dell' ospedale Regina Margherita | Foto e Video

Come ogni anno, e da ormai quindici anni, migliaia di Babbi Natale hanno trasformato piazza Polonia, antistante l'ingresso principale dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in piazza Lapponia. Tra gli eventi solidali più amati e attesi dell'anno, il raduno ha avuto inizio alle 11 di.

