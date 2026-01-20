Riforme | Casellati ' premierato si può approvare entro fine legislatura'
Il tema delle riforme istituzionali prosegue il suo iter parlamentare. Secondo la presidente Casellati, il testo sul premierato si trova attualmente in seconda lettura alla Camera, con i lavori in corso in commissione. È possibile che questa riforma venga approvata entro la fine della legislatura, contribuendo a definire il quadro istituzionale del paese.
Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Il premierato è sempre in cammino: il testo è in seconda lettura alla Camera e i lavori in commissione sono in corso. C'è tutto il tempo per approvarlo entro fine legislatura". Lo dice il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, in un'intervista a 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Il proporzionale conviene a tutti. Premierato? Entro la legislatura. Parla Pagano
Casellati: "Renzi ha mai letto il testo della riforma sul premierato?"Sabato sera ad Atreju si è svolto un confronto sulla stagione delle riforme e il suo impatto sulla democrazia italiana.
Riforme: Casellati, 'premierato si può approvare entro fine legislatura' - "Il premierato è sempre in cammino: il testo è in seconda lettura alla Camera e i lavori in commissione sono in corso. iltempo.it
Casellati: “Nessuna base per fermare il voto, sulla legge elettorale avanti anche da soli” - Per il confronto con il centrosinistra useremo lo stesso metodo della riforma costituzionale ... repubblica.it
In diretta da Montecitorio il question time con i Ministri Luca Ciriani - Rapporti con il Parlamento, Elisabetta Casellati - Riforme istituzionali e Semplificazione normativa, Orazio Schillaci - Ministero della Salute e Gilberto Pichetto - Ministero dell'Ambiente e della - facebook.com facebook
Stasera alla festa dei lettori de @ilgiornale a Montegrotto Terme ho risposte alle domande del direttore @Tommasocerno e del pubblico presente per spiegare le grandi riforme costituzionali del Governo dalla giustizia al premierato. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.