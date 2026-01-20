Riforme | Casellati ' premierato si può approvare entro fine legislatura'

Il tema delle riforme istituzionali prosegue il suo iter parlamentare. Secondo la presidente Casellati, il testo sul premierato si trova attualmente in seconda lettura alla Camera, con i lavori in corso in commissione. È possibile che questa riforma venga approvata entro la fine della legislatura, contribuendo a definire il quadro istituzionale del paese.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Il premierato è sempre in cammino: il testo è in seconda lettura alla Camera e i lavori in commissione sono in corso. C'è tutto il tempo per approvarlo entro fine legislatura". Lo dice il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, in un'intervista a 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

