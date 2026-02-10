Imprenditori e startupper under 40 si sono rivolti al Ministro Casellati chiedendo di proseguire con le riforme. Hanno ribadito che il Premierato non è una questione di destra o sinistra, ma una misura per rafforzare il Paese. Durante l’incontro, hanno sottolineato come innovazione digitale e istituzionale siano due strumenti che devono lavorare insieme per sbloccare il potenziale imprenditoriale italiano.

Innovazione digitale e innovazione istituzionale non sono alternative, ma due leve complementari per liberare il potenziale imprenditoriale del Paese. È questo il messaggio emerso dall’incontro “Innovazione Digitale vs Innovazione Istituzionale”, promosso a Milano da “ioCambio”, movimento indipendente e apartitico fondato da Nicola Drago, davanti a una platea di imprenditori e startupper under 40, protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione. Al centro del confronto, il dialogo tra il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati, Nicola Drago e Davide Dattoli, founder di Talent Garden, sul legame diretto tra riforme, semplificazione amministrativa e crescita economica, in un contesto in cui la trasformazione digitale rende sempre più evidenti i limiti di un sistema normativo frammentato e iper-burocratizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Imprenditori e startupper under 40 al Ministro Casellati: “Vada avanti con le riforme. Il Premierato non è di destra, è una riforma per il Paese”

Il tema delle riforme istituzionali prosegue il suo iter parlamentare.

Sabato sera ad Atreju si è svolto un confronto sulla stagione delle riforme e il suo impatto sulla democrazia italiana.

